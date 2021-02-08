Реконструкція та нове життя: комплекс нових багатофункціональних споруд у Мілані – фото

Італійський проєкт реконструкції чинної офісної будівлі та будівництво нового житлового комплексу – це погляд в екологічне майбутнє, де перш за все думають про навколишнє середовище.

Архітектурні студії Diller Scofidio+Renfro та Stefano Boeri Architetti отримали на замовлення реконструкцію покинутою офісної будівлі у Мілані. Ці фірми перемогли у міжнародному архітектурному конкурсі на проєкт реконструкції.

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У конкурсі взяли участь 70 груп, що складають загалом 359 фірм з 15 країн. Журі звертало свою увагу на вплив на навколишнє середовище, міську трансформацію району та взаємозв'язок природи та міста.

Будівлі розташовані за адресою: Pirelli 39, Milan / Фото Designboom

Проєкт багатофункціонального призначення, який отримав назву "Pirelli 39", передбачає реконструкцію чинної офісної вежі та будівництво нової житлової багатоповерхівки, яка матиме площу 1700 квадратних метрів. Одна із будівель буде із великою кількістю інтегрованої рослинності. Дві споруди з'єднані мостом, що об'єднає дві вежі. Міст буде служити центром для заходів, шоу та виставок. Тут також планують розташувати біорізноманітну теплицю.

Дивовижний вигляд багатофункціональних комплексів / Фото Designboom

Рослинність розподілена так, щоб флора і фауна змінювали колір у міру зміни сезонів. Будівля – це ліс площею 10 тисяч квадратних метрів, який поглинає 14 тонн вуглекислого газу і виробляє 9 тонн кисню на рік. DS+R та Stefano Boeri Architetti створили структуру, яка зможе самостійно виробляти 65% своїх енергетичних потреб.

Екологічно стійкі споруди / Фото Designboom

Комплекс багатофункціональних будівель вважається першим італійським проєктом реконструкції, який відповідає нормам ESG (екологічна, соціальна та урядова практика) та керівним принципам ЄС.