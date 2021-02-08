Реконструкция и новая жизнь: комплекс новых многофункциональных сооружений в Милане – фото
Итальянский проект реконструкции действующего офисного здания и строительство нового жилого комплекса – это взгляд в экологическое будущее, где прежде всего думают об окружающей среде.
Источник:Designboom
Архитектурные студии Diller Scofidio+Renfro и Stefano Boeri Architetti получили по заказу реконструкцию заброшенной офисного здания в Милане. Эти фирмы победили в международном архитектурном конкурсе на проект реконструкции.
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В конкурсе приняли участие 70 групп, составляющих в общем 359 фирм из 15 стран. Жюри обращало свое внимание на влияние на окружающую среду, городскую трансформацию района и взаимосвязь природы и города.
Здания расположены по адресу: Pirelli 39, Milan / Фото Designboom
Проект многофункционального назначения получил название "Pirelli 39". Он предусматривает реконструкцию действующей офисной башни и строительство новой жилой многоэтажки, которая будет иметь площадь 1700 квадратных метров. Одно из зданий будет с большим количеством встроенной растительности. Два сооружения соединены мостом, который объединит две башни. Мост будет служить центром для мероприятий, шоу и выставок. Здесь также планируют расположить биоразнообразную теплицу.
Удивительный вид многофункциональных комплексов / Фото Designboom
Растительность распределена так, чтобы флора и фауна меняли цвет по мере смены сезонов. Здание – это лес площадью 10 тисяч квадратных метров, который поглощает 14 тонн углекислого газа и производит 9 тонн кислорода в год. DS+R и Stefano Boeri Architetti создали структуру, которая сможет самостоятельно производить 65% своих энергетических потребностей.
Экологически устойчивые сооружения / Фото Designboom
Комплекс многофункциональных зданий считается первым итальянским проектом реконструкции, который соответствует нормам ESG (экологическая, социальная и правительственная практика) и руководящим принципам ЕС.
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