Розколений навпіл: незвична форма дому у Мельбурні – фото

Чіткий та яскравий фасад розділеної будівлі у Австралії робить її унікальним будинком з неймовірною формою.

Потреба у нових житлових зонах для розширення сім'ї спонукало архітектурну студію створити чіткі просторові відмінності між зонами вітальні, їдальні та кухні.

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Нове доповнення слідує наявній лінії даху з вирізаною вершиною. Створила цей проєкт архітектурна студія FMD Architects.

Площа дому – 180 квадратних метрів / Фото Аrchdaily

Опущений дах посилює лінію наявного подвійного коридору в нових житлових приміщеннях відкритого плану. Такий спосіб дозволив розділити простори на дві зони: кухня та їдальня на сході та вітальня на заході.

Викривлена лінія даху виражена внутрішньо в обох просторах / Фото Аrchdaily

Концепція зовнішнього розколу підкреслена також тонкими інтер'єрними жестами по дому. Кожен елемент формулює зв’язок та індивідуальність, які об’єднуються як цілісна одиниця.



Затишний внутрішній простір / Фото Аrchdaily

Кухонна лавка складається зі зміщених скульптурних форм, столярні вироби у ванних кімнатах виконані в трикутній геометрії, тоді як північна палуба повторює форму даху в плані, імітуючи перевернуту тінь, яку відкидає будівля.