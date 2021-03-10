Расколотый пополам: необычная форма дома в Мельбурне – фото
Яркий фасад разделенного здания в Австралии делает его уникальным домом с невероятной формой.
Источник:Archdaily
Потребность в новых жилых зонах для расширения семьи побудило архитектурную студию создать четкие пространственные различия между зонами гостиной, столовой и кухни.
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Новое дополнение следует имеющейся линии крыши с вырезанной вершиной. Создала этот проект архитектурная студия FMD Architects.
Площадь дома – 180 квадратных метров / Фото Аrchdaily
Опущеная крыша усиливает линию имеющегося двойного коридора в новых жилых помещениях открытого плана. Такой способ позволил разделить пространства на две зоны: кухня и столовая на востоке и гостиная на западе.
Искаженная линия крыши выражена внутри обоих пространств / Фото Аrchdaily
Концепция внешнего раскола подчеркнута также тонкими интерьерными жестами по дому. Каждый элемент определяет связь и индивидуальность, которые объединяются как целостная единица.
Уютное внутреннее пространство / Фото Аrchdaily
Кухонная лавка состоит из смещенных скульптурных форм, столярные изделия в ванных комнатах выполнены в треугольной геометрии, тогда как северная палуба повторяет форму крыши в плане, имитируя перевернутую тень, которую отбрасывает здание.
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