Яркий фасад разделенного здания в Австралии делает его уникальным домом с невероятной формой.

Потребность в новых жилых зонах для расширения семьи побудило архитектурную студию создать четкие пространственные различия между зонами гостиной, столовой и кухни.

Читайте также Конфиденциальность с двойным фасадом: фото невероятной виллы в Эквадоре

Новое дополнение следует имеющейся линии крыши с вырезанной вершиной. Создала этот проект архитектурная студия FMD Architects.

Площадь дома – 180 квадратных метров / Фото Аrchdaily

Опущеная крыша усиливает линию имеющегося двойного коридора в новых жилых помещениях открытого плана. Такой способ позволил разделить пространства на две зоны: кухня и столовая на востоке и гостиная на западе.

Искаженная линия крыши выражена внутри обоих пространств / Фото Аrchdaily

Концепция внешнего раскола подчеркнута также тонкими интерьерными жестами по дому. Каждый элемент определяет связь и индивидуальность, которые объединяются как целостная единица.



Уютное внутреннее пространство / Фото Аrchdaily

Кухонная лавка состоит из смещенных скульптурных форм, столярные изделия в ванных комнатах выполнены в треугольной геометрии, тогда как северная палуба повторяет форму крыши в плане, имитируя перевернутую тень, которую отбрасывает здание.