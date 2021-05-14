Розлучення року: розкішна нерухомість Гейтсів вартістю 170 мільйонів доларів

Білл та Мелінда Гейтс шокували світ новиною про розлучення після 27 років шлюбу. За роки спільного проживання у пари є чимало прекрасних володінь. Детальніше про неймовірні об'єкти нерухомості вартістю у 170 мільйонів доларів – у нашому матеріалі.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда оголосили про свої плани розлучитися після 27 років шлюбу. За цей час Білл і Мелінда накопичили статок розміром 200 мільярдів доларів. У власності пари ранчо, особняки, вілли та неймовірні комплекси.

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Нижче приклади вражаючої нерухомості відомої пари, у тому числі будинок, у якого є своя сторінка у Вікіпедії.

Пляжний будинок у Каліфорнії

43 мільйони доларів

Лише минулого року Білл та Мелінда витратили колосальні 43 мільйони доларів на віллу у Дель-Мар. Будинок на пляжі має 6 спалень, домашній кінотеатр, приватний спа-центр та тенісний корт.



Шикарний особняк / Фото House Beautiful

Садиба у Медіні, штат Вашингтон

60 мільйонів доларів

Один із найпросторіших та екстравагантних прикладів нерухомості Гейтсів – особняк площею понад 6 тисяч квадратних метрів. Це помешкання настільки вражає, що у нього є своя сторінка у Вікіпедії. Самі податки на це майно становили понад мільйон доларів.



Чудове місце / Фото House Beautiful

Вілла Hobe Sound, Флорида

5 мільйонів доларів

Вілла у Флориді має ділянку площею понад 2 гектари. Тут є приватний причал для яхт та особняк площею 930 квадратних метрів.



Чарівна вілла / Фото House Beautiful

Нерухомість у Веллінгтоні, штат Флорида

27,2 мільйона доларів

У місті Веллінгтон Білл та Мелінда за роки подружнього життя придбали кілька видів неймовірної нерухомості. Головною особливістю цього району є безпосередня близькость села до Міжнародного кінного центру Палм-Біч. У 2013 році пара купила особняк вартістю 8,7 мільйона доларів. У 2016 році Гейтс придбав ще кілька об'єктів у Веллінгтоні, включаючи віллу з чотирма спальнями за 13,5 мільйона доларів.



Шикарна нерухомість / Фото House Beautiful

Ранчо Санта-Фе, Каліфорнія

18 мільйонів доларів

У 2014 році пара придбала кінне ранчо, де дочка Дженніфер могла б тренуватися для своєї кар'єри у кінному спорті.

Неймовірний комплекс / Фото House Beautiful