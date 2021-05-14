Соучредитель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о своих планах расстаться после 27 лет брака. За это время Билл и Мелинда накопили состояние размером 200 милиардов долларов. В собственности пары ранчо, особняки, виллы и невероятные комплексы.

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Ниже примеры впечатляющей недвижимости известной пары, в том числе дом, у которого есть своя страничка в Википедии.

Пляжный дом в Калифорнии

43 миллиона долларов

Только в прошлом году Билл и Мелинда потратили колоссальные 43 миллиона долларов на виллу в Дель-Мар. Дом на пляже имеет 6 спален, домашний кинотеатр, частный спа и теннисный корт.

Шикарный особняк / Фото House Beautiful

Усадьба в Медине, штат Вашингтон

60 миллионов долларов

Один из самых просторных и экстравагантных примеров недвижимости Гейтсов – особняк площадью более 6 тысяч квадратных метров. Это имение настолько поражает, что у него есть своя страничка в Википедии. Сами налоги на это имущество составляли более миллиона долларов.

Замечательное место / Фото House Beautiful

Вилла Hobe Sound, Флорида

5 миллионов долларов

Вилла во Флориде имеет участок площадью более 2 гектаров. Здесь есть частный причал для яхт и особняк площадью 930 квадратных метров.

Волшебная вилла / Фото House Beautiful

Недвижимость в Веллингтоне, штат Флорида

27,2 миллиона долларов

В городе Веллингтон Билл и Мелинда за годы супружеской жизни приобрели несколько видов невероятной недвижимости. Главной особенностью этого района является непосредственная близость села к Международному конному центру Палм-Бич. В 2013 году пара купила особняк стоимостью 8,7 миллиона долларов. В 2016 году Гейтс приобрел еще несколько объектов в Веллингтоне, включая виллу с четырьмя спальнями за 13,5 миллиона долларов.

Шикарная недвижимость / Фото House Beautiful

Ранчо Санта-Фе, Калифорния

18 миллионов долларов

В 2014 году пара приобрела конное ранчо, где дочь Дженнифер могла бы тренироваться для своей карьеры в конном спорте.

Невероятный комплекс / Фото House Beautiful