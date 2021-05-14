Соучредитель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о своих планах расстаться после 27 лет брака. За это время Билл и Мелинда накопили состояние размером 200 милиардов долларов. В собственности пары ранчо, особняки, виллы и невероятные комплексы.
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Ниже примеры впечатляющей недвижимости известной пары, в том числе дом, у которого есть своя страничка в Википедии.
Пляжный дом в Калифорнии
- 43 миллиона долларов
Только в прошлом году Билл и Мелинда потратили колоссальные 43 миллиона долларов на виллу в Дель-Мар. Дом на пляже имеет 6 спален, домашний кинотеатр, частный спа и теннисный корт.
Шикарный особняк / Фото House Beautiful
Усадьба в Медине, штат Вашингтон
- 60 миллионов долларов
Один из самых просторных и экстравагантных примеров недвижимости Гейтсов – особняк площадью более 6 тысяч квадратных метров. Это имение настолько поражает, что у него есть своя страничка в Википедии. Сами налоги на это имущество составляли более миллиона долларов.
Замечательное место / Фото House Beautiful
Вилла Hobe Sound, Флорида
- 5 миллионов долларов
Вилла во Флориде имеет участок площадью более 2 гектаров. Здесь есть частный причал для яхт и особняк площадью 930 квадратных метров.
Волшебная вилла / Фото House Beautiful
Недвижимость в Веллингтоне, штат Флорида
- 27,2 миллиона долларов
В городе Веллингтон Билл и Мелинда за годы супружеской жизни приобрели несколько видов невероятной недвижимости. Главной особенностью этого района является непосредственная близость села к Международному конному центру Палм-Бич. В 2013 году пара купила особняк стоимостью 8,7 миллиона долларов. В 2016 году Гейтс приобрел еще несколько объектов в Веллингтоне, включая виллу с четырьмя спальнями за 13,5 миллиона долларов.
Шикарная недвижимость / Фото House Beautiful
Ранчо Санта-Фе, Калифорния
- 18 миллионов долларов
В 2014 году пара приобрела конное ранчо, где дочь Дженнифер могла бы тренироваться для своей карьеры в конном спорте.
Невероятный комплекс / Фото House Beautiful