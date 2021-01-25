Африканская элегантность: великолепная вилла в Кейптауне, ставшая украшением залива Атлантики
Атлантический океан омывает Кейптаун, что дарит простор для творчества архитекторов. Как они использовали эту замечательную возможность – читайте в материале.
Источник: Harmonies magazine
Среди невероятной природной красоты и величия океана архитектурная студия Three14Architects создала исключительный дом, расположенный в заливе Bantry Bay.
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Площадь дома – 650 квадратных метров.
Замечательный вид виллы / Фото Harmonies magazine
Здесь присутствует баланс между приватностью и открытостью к природе. С одной стороны дом защищен от посторонних глаз, а с другой он полностью открыт к океану и береговой линии.
Подсветка фасада / Фото Harmonies magazine
Структура здания – это ряд горизонтальных плоскостей в наложенных блоках, вставленных между двумя вертикальными элементами.
Шикарный вид на Атлантику / Фото Harmonies magazine
Спальни и ванные комнаты оборудованы специальными фонами, через которые деликатно проникают солнечные лучи.
Вилла на краю африканского континента – комфортное место покоя и отдыха, которое стало украшением залива и гордостью архитекторов.
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