Санта-Барбара – известный на весь мир район, в котором каждый дом имеет чем удивить. Впрочем, есть недвижимость, которая воплощает все возможные желания. Об одном из таких домов – читайте в нашем материале.

Дом, который является олицетворением современной жизни, расположенн на вершине холма у подножия гор Санта-Инез. Из дома открывается фантастический вид на горы, гавань и Тихий океан, сообщает Dwell.

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Дизайнеры долго работали над деталями дома, что подарило ему "расслабленную" эстетику.

Современный изящный дизайн / Фото Dwell

Стеклянные двери обеспечивают удивительные панорамы на горы и океан, а открытые террасы позволяют насладиться ими сполна. Стекло обеспечивает максимальное количество открытого пространства, а местоположение дома гарантирует приватность.

Интерьер дома стильный и выдержанный / Фото Dwell

В доме есть три спальни, из которых также открывается прекрасный вид. Также в спальнях есть отдельные ванные комнаты, что гарантирует комфорт жителей.

Прекрасное место для отдыха / Фото Dwell

Здесь хочется писать и творить / Фото Dwell

Современный дизайн, продуманные детали и фантастический вид – именно таковы атрибуты дома мечты в Санта-Барбаре, который будет жемчужиной для любого владельца.