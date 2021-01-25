Под небом и с видом на океан: как выглядит дом мечты в Санта-Барбаре
Санта-Барбара – известный на весь мир район, в котором каждый дом имеет чем удивить. Впрочем, есть недвижимость, которая воплощает все возможные желания. Об одном из таких домов – читайте в нашем материале.
Дом, который является олицетворением современной жизни, расположенн на вершине холма у подножия гор Санта-Инез. Из дома открывается фантастический вид на горы, гавань и Тихий океан, сообщает Dwell.
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Дизайнеры долго работали над деталями дома, что подарило ему "расслабленную" эстетику.
Современный изящный дизайн / Фото Dwell
Стеклянные двери обеспечивают удивительные панорамы на горы и океан, а открытые террасы позволяют насладиться ими сполна. Стекло обеспечивает максимальное количество открытого пространства, а местоположение дома гарантирует приватность.
Интерьер дома стильный и выдержанный / Фото Dwell
В доме есть три спальни, из которых также открывается прекрасный вид. Также в спальнях есть отдельные ванные комнаты, что гарантирует комфорт жителей.
Прекрасное место для отдыха / Фото Dwell
Здесь хочется писать и творить / Фото Dwell
Современный дизайн, продуманные детали и фантастический вид – именно таковы атрибуты дома мечты в Санта-Барбаре, который будет жемчужиной для любого владельца.
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