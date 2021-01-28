Английский шарм в заливе США: продается шикарный особняк – фото
В роскошном районе одного из некогда воинственных штатов США продается невероятный особняк. Новым владельцам придется выложить за него кругленькую сумму.
Источник: JamesEdition
Чесапикский залив – большая речная дельта в США, часть Атлантического океана, углубляется в материк. Это живописный район с множеством водоемов. Между этой природной красоты продается особняк в небольшом городе Бетесда.
Читайте также Дуэйн "Скала" Джонсон несет убытки из-за недвижимости в Джорджии
Каменный дом в стиле английской усадьбы расположен на пышном частном участке недалеко от центра города.
Волшебный вид дома / Фото JamesEdition
Зрелые и изысканные дерева в сочетании с продуманным ландшафтом будто окутывают посетителей на въезде. Попасть в дом можно через каменный мост с английским гравием. Это создает эффект мгновенного покоя, когда оказываетесь вдали от городской суеты.
Тропа во внутренний дворик / Фото JamesEdition
Дом имеет площадь 866 квадратных метров. Это просторный особняк с 6 спальнями и 9 ванными комнатами.
Уютная крытая терраса / Фото JamesEdition
Среди удобств в имении есть тренажерный и бильярдный залы, бар, уникальный европейский винный погреб. Отдохнуть здесь можно в домашнем спа-центре или закрытой веранде с изысканным камином.
Интерьер усадьбы / Фото JamesEdition
Резиденция оснащена комплексной разумной домашней системой, позволяющей владельцу контролировать безопасность, освещение, температуру дома, стерео звук и бассейн с помощью мобильного телефона.
Больше фото волшебного особняка:
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Сказочный вид на Альпы: вариант роскошного шале во французских горах – фото26 января , 09:05
-
Строгий минимализм среди Альпийских гор: в Тироле открыли новый отель – фото23 января , 19:04