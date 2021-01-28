В роскошном районе одного из некогда воинственных штатов США продается невероятный особняк. Новым владельцам придется выложить за него кругленькую сумму.

Источник: JamesEdition

Чесапикский залив – большая речная дельта в США, часть Атлантического океана, углубляется в материк. Это живописный район с множеством водоемов. Между этой природной красоты продается особняк в небольшом городе Бетесда.

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Каменный дом в стиле английской усадьбы расположен на пышном частном участке недалеко от центра города.

Волшебный вид дома / Фото JamesEdition

Зрелые и изысканные дерева в сочетании с продуманным ландшафтом будто окутывают посетителей на въезде. Попасть в дом можно через каменный мост с английским гравием. Это создает эффект мгновенного покоя, когда оказываетесь вдали от городской суеты.

Тропа во внутренний дворик / Фото JamesEdition

Дом имеет площадь 866 квадратных метров. Это просторный особняк с 6 спальнями и 9 ванными комнатами.

Уютная крытая терраса / Фото JamesEdition

Среди удобств в имении есть тренажерный и бильярдный залы, бар, уникальный европейский винный погреб. Отдохнуть здесь можно в домашнем спа-центре или закрытой веранде с изысканным камином.

Интерьер усадьбы / Фото JamesEdition

Резиденция оснащена комплексной разумной домашней системой, позволяющей владельцу контролировать безопасность, освещение, температуру дома, стерео звук и бассейн с помощью мобильного телефона.

Больше фото волшебного особняка: