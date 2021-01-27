Один из самых богатых актеров Голливуда продает живописную конную усадьбу. Доход звезды в 2019 году составил 90 миллионов долларов.

Источник: Realtor

Комплекс состоит из нескольких зданий и охватывает участок площадью 45 аров. Главное сооружение – вилла в провинциальном стиле с площадью 1300 квадратных метров.

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Недвижимость выставили на продажу за 7,5 миллиона долларов. Это на 1,5 миллиона меньше, чем актер заплатил за комплекс в 2019 году.

Увлекательная конная усадьба расположена по адресу: 1401 Bullard Rd, Powder Springs, Georgia / Фото Realtor

Дом построен в 2003 году. Он имеет восемь спален и шесть ванных комнат. Среди других удобств здесь есть деревянная библиотека с встроенными витражами, большой винный погреб, бассейн и павильон.

Волшебный интерьер виллы / Фото Realtor

Внутренняя отделка виллы имеет изысканные детали, включая пол из ореха, великолепные каменные камины, высокие потолки и невероятное естественное освещение.

Непревзойденные панорамные окна, через которые открывается прекрасный пейзаж / Фото Realtor

Частное озеро окутывает фасад здания. Также здесь есть конюшня, арена для езды со смотровой площадкой и загон. Еще одним привлекательным сооружением является фермерский дом 1867 из старинного сруба.

Хьюге пространство / Фото Realtor

Из дома открывается вид на девственное озеро и пышные пастбища, где пасутся лошади. Если Джонсону удастся продать дом, то новые владельцы будут иметь фантастическое место для наслаждения жизнью.