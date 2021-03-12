Шанхайская студия Team BLDG превратила баню бывшего алюминиевого завода в городе Сямэнь в художественную галерею и студию The Field для художника, который создает статуи Будды.

Заброшенное здание в пригороде города Сямэнь превратили в новую современную галерею. Изнутри и снаружи сооружение наполненj специальным освещением, чтобы просвечивать пространства для художника Цзян Шенга.

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Фасад сформирован в ритмичную ступенчатую форму.

Наружные лестницы соединяют два блока / Фото Dezeen

Сооружение окутывает дерево магнолии. Фасад был окрашен в сандалового-желтый оттенок. Упростив внешний вид здания, студия покрасила его вручную в тот же сандаловый желтый цвет, который традиционно ассоциируется с буддизмом.

Здание было задумано как фон для статуй / Фото Dezeen

Студия хотела создать образ невидимой архитектуры, которая бы посредником для демонстрации статуй Будды и содержала суть буддизма. Архитектуры создали "скрытое" здание в красочном и шумном парковом районе, которое не имеет границ между внешним и внутренним миром.

Свет означает источник мудрости в буддизме / Фото Dezeen

Оригинальное здание выставочного зала имеет четыре круглые мансардные окна, благодаря чему эффект световых колонн выглядит невероятно. В самой большой комнате размещаються статуи Будды, а естественный свет подчеркивает их красоту. Статуи изготовлены из плотных материалов, таких как дерево и камень. Художник устанавливает их в "светлой" комнате, где тени постоянно меняются от солнечного света.

Здание было задумано как фон для статуй. Наружные лестницы были построены для соединения двух блоков, тогда как толстые стенки шахты лифта были удалены, чтобы создать световой колодец, освещенный одним из новых мансардных окон.