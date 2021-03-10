Изящное природное пространство: фантастический парк в центре Белграда
Проект под названием "Linkpark" предлагает новый городской ландшафт в центральном ядре столице Сербии.
Источник:Designboom
Удивительный проект "Linkpark" будет иметь узнаваемый внешний вид и станет визитной карточкой Белграда. Есть несколько элементов, которые красноречиво характеризуют парк. Естественная связь между городом и зеленью, формирование линейного парка, большого острова войны и левого берега Дуная станет приоритетом для проекта.
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Новый парк в Белграде – это непосредственный контакт и гармония с окружающей средой.
Сцена над рекой / Фото Designboom
Наибольшую площадь парка будет занимать трава, тогда как по отдельным позициям запланированы следующие отделочные материалы: матовый бетон со светлыми оттенками для основной линии, территории вокруг зданий и площади перед спортивным центром.
Уникальная композиция / Фото Designboom
Пять различных типов линий описывают соединение через "Linkpark". Основная линия – по всей длине места, что представляет основную пешеходную дорожку через парк. Активная линия – предназначена для езды на велосипеде и других форм микромобильности, а также обрезная дорожка для бега. Трамвайная линия – вдоль большей части улицы как форма устойчивой линии общественного транспорта. Завершает парк линия автомобильного движения.
Прекрасное место / Фото Designboom
Программа гармонизации окружающей среды достигается путем формирования новых и известных сред. Архитекторы предложили такие дополнительные занятия как йога, работа на свежем воздухе и читальный зал на открытом воздухе, чтобы улучшить атмосферу релаксации района.
Невероятный проект / Фото Designboom
Для поддержания духа места и сохранения идентичности старой промышленной зоны Дуная решение предусматривает сохранение мотива железнодорожных путей и вагонов. Эти сооружения планируют использовать как сопутствующие помещения для обслуживания парка и информационных пунктов.
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