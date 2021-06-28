Замечательный дом на роскошной поляне среди природы имеет площадь более 250 квадратных метров.
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Lindfield House – это смелый и современный проект, который воплощает сочетание страсти клиента к искусству, садам и ярким цветам.
Роскошная кухня в задней части дома / Фото Archdaily
Размер здания навевает "монастырский покой", в то время как цветовая гамма добавляет просторам динамики и художественной утонченности.
Место для глубоких размышлений / Фото Archdaily
Панорамные окна обеспечивают непрерывный визуальный доступ к любимому месту клиента – красивому саду.
Дом пропитан искусством / Фото Archdaily
Дизайн, который играет на контрасте размера и цвета – главная "изюминка" стиля дома, которая выделяет его среди других проектов. Команда Полли Гарбисон показала, что сочетание различных идей в одном пространстве может подарить волшебный результат.