Австралийская роскошь: дом, который удивляет стилем

Частные дома в Австралии всегда были нетривиальными и имели свою "изюминку". Читайте о доме в Линдфилде, который продолжает эту замечательную традицию.

Замечательный дом на роскошной поляне среди природы имеет площадь более 250 квадратных метров.

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Lindfield House – это смелый и современный проект, который воплощает сочетание страсти клиента к искусству, садам и ярким цветам.

Роскошная кухня в задней части дома / Фото Archdaily

Размер здания навевает "монастырский покой", в то время как цветовая гамма добавляет просторам динамики и художественной утонченности.

Место для глубоких размышлений / Фото Archdaily

Панорамные окна обеспечивают непрерывный визуальный доступ к любимому месту клиента – красивому саду.

Дом пропитан искусством / Фото Archdaily

Дизайн, который играет на контрасте размера и цвета – главная "изюминка" стиля дома, которая выделяет его среди других проектов. Команда Полли Гарбисон показала, что сочетание различных идей в одном пространстве может подарить волшебный результат.