Архитектурная студия LZ создала группу из семи домов и двумя спальнями в форме буквы "L", в городе Вилья Альенде, что в Аргентине. Все они по размеру как двухкомнатная квартира, а размещение зданий является очень компактным.

Все таунхаусы расположены на участке площадью 600 квадратных метров, сообщает Dezeen.

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Домики расположены по бокам небольшой подъездной аллеи и имеют белый экстерьер.



Некоторые домики также имеют задние дворы с бассейном / Фото Dezeen

Проект состоит в достижении высокого качества жизни на участке минимального размера и разработке рациональной и слаженной архитектуры, которая позволяет правильно распределять пространственные и экономические ресурсы,

– объясняют архитекторы.



Домики занимают небольшую площадь в городе / Фото Dezeen

Каждый из двухэтажных домов имеет одинаковый L-образный план этажа с большими окнами на обоих этажах и доступ к небольшому внутреннему дворику.



Интерьер в помещениях тоже довольно светлый / Фото Dezeen

Пять из семи домов также имеют дополнительное открытое пространство, крытую площадку, на которой есть мангал или даже бассейн.



Каждый домик имеет идентичную площадь / Фото Dezeen

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Домики построены очень плотно. По словам архитекторов, ничего похожего в Аргентине еще не строили. Все они имеют площадь в 63 квадратных метров, а на первом этаже есть зона отдыха, кухня и туалет, две спальни и ванная комната на этаже.