Архітектурна студія LZ створила групу з семи будинків та двома спальнями у формі літери "L", у місті Вілла Алленде, що в Аргентині. Усі вони за розміром як двокімнатна квартира, а розміщення приміщень є дуже компактним.

Усі таунхауси розміщені на ділянці площею 600 квадратних метрів, повідомляє Dezeen.

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Будиночки розташовані по боках невеличкої під'їзної алеї та мають білосніжний екстер'єр.



Деякі будиночки також мають задні двори з басейном / Фото Dezeen

Проєкт полягає у досягненні високої якості життя на ділянці мінімального розміру та розробці раціональної і злагодженої архітектури, яка дозволяє правильно розподіляти просторові та економічні ресурси,

– пояснюють архітектори.



Будиночки займають невеличку площу у місті / Фото Dezeen

Кожен з двоповерхових будинків має однакову L-подібний план поверху з великими вікнами на обох поверхах та доступом до невеличкого внутрішнього дворика.



Інтер'єр в приміщеннях теж доволі світлі / Фото Dezeen

П'ять із семи будинків також мають додатковий відкритий простір, критий майданчик, який містить мангал або навіть басейн.



Кожен будиночок має ідентичну площу / Фото Dezeen

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Будиночки побудовані дуже щільно. За словами архітекторів, нічого схожого в Аргентині ще не будували. Усі вони мають площу у 63 квадратних метрів, а на першому поверсі є зона відпочинку, кухня та туалет, дві спальні та ванна кімната на поверсі.