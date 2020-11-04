Архитектор Дэвид Аджай в сотрудничестве с известным производителем дорогих автомобилей Aston Martin разработает 5 индивидуальных вариантов дизайна апартаментов для жителей небоскреба 130 William. Кроме стильного интерьера, инвесторы еще и получат по новому авто. Более о сотрудничестве Aston Martin с Дэвидом Аджай – читайте в материале.

Пять "Aston Martin Residences" будут расположены на 59-м и 60-м этажах 244-метровой башни, которая строится на Манхэттене, пишет Dezeen.

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В отличие от других апартаментов в небоскребе, который рассчитан на 242 единицы, эти пять будут украшены материалами, текстилем и мебелью, приобретенными из коллекции Aston Martin Home.



Детали интерьера будут куплены в магазинах Aston Martin / Фото Archdaily

Мебель здесь поставят кожаную и металлическую, которая предназначены для использования в эстетике салонов автомобилей Astin Martin.



Пастельные цвета будут доминировать в квартирах / Фото Archdaily

Кухня в квартирах будет иметь открытый план, примыкающей к гостиной. Отделку здесь выполнят из дорогих материалов, среди которых итальянский шкаф из черного дуба, мраморные столешницы из итальянских Альп и мраморная поверхность Nero Marquina.



По желанию владельцев, компания установит игровую консоль, которая будет имитировать автомобиль / Фото Archdaily

Каждая резиденция также будет иметь просторное открытое пространство с решетчатыми экранами на заказ, чтобы разделить зоны отдыха.

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Владельцы квартир станут еще и владельцами автомобилей / Фото Dezeen

Квартиры, где сделает ремонт Aston Martin, стоят от 4 до 11,5 миллиона долларов.