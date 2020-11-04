Архітектор Девід Аджає у співпраці з відомим виробником дорогих авто Aston Martin розробить 5 індивідуальних варіантів дизайну апартаментів для мешканців хмарочосу 130 William. Окрім стильного інтер'єру, інвестори ще й отримають по новенькому авто. Більше про співпрацю Aston Martin з Девідом Аджає – читайте в матеріалі.

П'ять "Aston Martin Residences" будуть розташовані на 59-му та 60-му поверхах 244-метрової вежі, що будується на Манхеттені, пише Dezeen.

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Так, на відміну від інших квартир в хмарочосі, який розрахований на 242 житла, ці п'ять будуть прикрашені матеріалами, текстилем та меблями, придбаними з колекції Aston Martin Home.



Деталі інтер'єру будуть куплені в магазинах Aston Martin / Фото Archdaily

Меблі тут поставлять шкіряні та металеві, які призначені для використання в естетиці салонів автомобілів Astin Martin.



Пастельні кольори домінуватимуть у квартирах / Фото Archdaily

Кухня в квартирах матиме відкритий план, що примикає до вітальні. Оздоблення тут виконають з дорогих матеріалів, серед яких італійська шафа з чорного дуба, мармурові стільниці з італійських Альп та мармурова поверхня Nero Marquina.



За бажанням власників, компанія встановить ігрову консоль, яка імітуватиме автомобіль / Фото Archdaily

Кожна резиденція також матиме просторий відкритий простір з решітчастими екранами на замовлення, щоб розділити зони відпочинку.

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Власники квартир стануть ще й власниками автомобілів / Фото Dezeen

Квартири, де зробить ремонт Aston Martin, коштують від 4 до 11,5 мільйона доларів.