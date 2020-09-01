Бамбуковое жилье: в Камеруне строят деревню, которая решит проблему с доступом к воде – фото
В тропическом лесу Камеруна архитектурная фирма реализовывает проект по строительству деревни для пигмеев. Изолированное племя получит прочные дома из недорогих природных материалов, а также башни, которые будут собирать питьевую воду просто из воздуха.
Архитекторы рассчитывают завершить проект к 2022 году, сообщает Archdaily.
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Деревня под названием Варка расположилась на юге Камеруна. Здесь будут жить пигмеи, жители, живущие в группах по 30 человек. Глубоко в тропических лесах эта община часто отрезана от соседних городов.
Местная община на постоянной основе проживает в лесу / Фото Archdaily
Архитекторы использовали землю, воду, камень и бамбук при создании домов. Всего здесь появятся 7 бамбуковых домов, и 2 башни Warka, которые будут собирать ежедневно около 40-80 литров питьевой воды из воздуха.
Строительством занимались местные / Фото Archdaily
Сам процесс сбора воды с помощью таких башен является довольно простым, но не новым для региона. Так, с 2015 года в разных местностях Африки ставят так называемые "башни воды".
Так выглядит "башня воды" / Фото Archdaily
Это пассивная структура, она функционирует только благодаря естественным явлениям, таким как гравитация, конденсация и испарение,
– объясняют архитекторы.
Деревня расположится прямо рядом с тропическим лесом / Фото Archdaily
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Также на территории деревни оборудуют необходимую инфраструктуру. Здесь появятся школы, учреждения здравоохранения и прочее.
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