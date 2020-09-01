В тропическом лесу Камеруна архитектурная фирма реализовывает проект по строительству деревни для пигмеев. Изолированное племя получит прочные дома из недорогих природных материалов, а также башни, которые будут собирать питьевую воду просто из воздуха.

Архитекторы рассчитывают завершить проект к 2022 году, сообщает Archdaily.

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Деревня под названием Варка расположилась на юге Камеруна. Здесь будут жить пигмеи, жители, живущие в группах по 30 человек. Глубоко в тропических лесах эта община часто отрезана от соседних городов.



Местная община на постоянной основе проживает в лесу / Фото Archdaily

Архитекторы использовали землю, воду, камень и бамбук при создании домов. Всего здесь появятся 7 бамбуковых домов, и 2 башни Warka, которые будут собирать ежедневно около 40-80 литров питьевой воды из воздуха.



Строительством занимались местные / Фото Archdaily

Сам процесс сбора воды с помощью таких башен является довольно простым, но не новым для региона. Так, с 2015 года в разных местностях Африки ставят так называемые "башни воды".



Так выглядит "башня воды" / Фото Archdaily

Это пассивная структура, она функционирует только благодаря естественным явлениям, таким как гравитация, конденсация и испарение,

– объясняют архитекторы.



Деревня расположится прямо рядом с тропическим лесом / Фото Archdaily

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Также на территории деревни оборудуют необходимую инфраструктуру. Здесь появятся школы, учреждения здравоохранения и прочее.

Смотрите больше фото деревни Варка в Камеруне: