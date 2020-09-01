Бамбукове житло: в Камеруні будують село, яке вирішить проблему з доступом до води – фото
В тропічному лісі Камеруну архітектурна фірма реалізовує проєкт з будівництва села для пігмеїв. Ізольоване плем'я отримає міцні будинки з недорогих природних матеріалів, а також вежі, які збиратимуть питну воду просто з повітря.
Архітектори розраховують завершити проєкт до 2022 року, повідомляє Archdaily.
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Село під назвою Варка розташується на півдні Камеруну. Тут житимуть пігмеї, жителі, які живуть в групах по 30 осіб. Глибоко в тропічних лісах ця громада часто відрізана від сусідніх міст.
Місцева громада на постійній основі проживає у лісі / Фото Archdaily
Архітектори використовували землю, воду, камінь та бамбук під час створення будинків. Загалом тут з'являться 7 бамбукових помешкань, та 2 вежі Warka, які збиратимуть близько 40-80 літрів щодня питної води з повітря.
Будівництвом займались місцеві / Фото Archdaily
Сам процес збору води за допомогою таких веж є доволі простим, та не новим для регіону. Так, з 2015 року в різних місцевостях Африки ставлять так звані "вежі води".
Так виглядає "вежа води" / Фото Archdaily
Це пасивна структура, вона функціонує лише завдяки природним явищам, таким як гравітація, конденсація та випаровування,
– пояснюють архітектори.
Село розташується просто поряд з тропічним лісом / Фото Archdaily
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Також на території села обладнають необхідну інфраструктуру. Тут з'являться школи, заклади охорони здоров'я, та інше.
Дивіться більше фото села Варка з Камеруну: