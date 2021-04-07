Дом моды Hermès, что открывается в Токио, перенесет образ бамбукового леса в центр города мегаполиса. Поможет ему в этом удивительный фасад.

Парижская дизайнерская студия RDAI создала магазин дому моды Hermès. Магазин спроектирован с учетом его расположения и разработан с акцентом на японскую природу и культуру.

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Модный бутик будет иметь площадь 488 квадратных метров. Сам магазин занимает главное место в Омотесандо – одном из самых роскошных торговых мест Токио.

Шикарный дизайн модного дома / Фото Dezeen

Магазин Hermès занимает два этажа здания с традиционными витринами. Дизайнерская студия решила обернуть основу сооружения геометрическим экраном, изготовленным из кусочков нержавеющей стали.



Необычный фасад / Фото Dezeen

В сооружении установлены небольшие оконные витрины с облицовкой, оформленной узорами. Ночью каменная кладка имеет дизайнерское освещение.

Каменный пол имитирует татами / Фото Dezeen

Полы по всей торговой площади сделаны из зеленого камня в двух оттенках, который изложен в узоре, что напоминает японские коврики татами.