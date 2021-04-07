Дім моди Hermès, що відкривається у Токіо, перенесе образ бамбукового лісу у середмістя мегаполісу. Допоможе йому в цьому дивний фасад.

Паризька дизайнерська студія RDAI створила магазин для будинку моди Hermès. Магазин спроєктований з урахуванням його розташування та розроблений з акцентом на японську природу та культуру.

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Модний бутік матиме площу 488 квадратних метрів. Найновіший магазин займає головне місце в Омотесандо – одному з найрозкішніших торгових місць Токіо.

Шикарний дизайн модного дому / Фото Dezeen

Магазин Hermès займає два поверхи будівлі із традиційними вітринами. Дизайнерська студія вирішила обернути основу споруди геометричним екраном, виготовленим зі шматочків нержавіючої сталі.



Незвичний фасад / Фото Dezeen

У споруді встановлено невеликі віконні вітрини з облицюванням, оформленим візерунками. Вночі кам'яна кладка має дизайнерське освітлення.

Кам'яна підлога імітує татамі / Фото Dezeen

Підлоги по всій торговій площі зроблені із зеленого каменю у двох відтінках, який викладений у візерунку, що нагадує японські килимки татамі.