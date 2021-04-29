Бамбук – это замечательный экологический материал, без которого трудно представить ни одно строительство в Азии.

Кстати Растения как главный декор: как смягчить бетонный фасад роскошной лианой

Архитекторы из Huanglong Waterfront нашли решение, как с помощью этого материала улучшить набережную Фошаня.

Красивая и функциональная конструкция / Фото Archdaily

Прогулка по набережной и времяпрепровождение у воды является обязательным ритуалом для местных жителей. Но в жаркую погоду на набережной не хватало тени, куда можно спрятаться от палящего солнца.

Дизайн прекрасно вписался в пространство / Фото Archdaily

Архитекторы спроектировали несколько бамбуковых "растений", которые не только украшают набережную, но и дарят жителям уютное убежище.



Подчеркивание естественной эстетики / Фото Archdaily