Бамбук – це чудовий екологічний матеріал, без якого важко уявити жодне будівництво в Азії.
До речі Рослини як головний декор: як пом'якшити бетонний фасад розкішною ліаною
Архітектори з Huanglong Waterfront знайшли рішення, як за допомогою цього матеріалу покращити набережну Фошаню.
Красива та функціональна конструкція / Фото Archdaily
Прогулянка по набережній та проведення часу біля води є обов'язковим ритуалом для місцевих мешканців. Але у спекотну погоду на набережній бракувало тіні, куди можна сховатися від палючого сонця.
Дизайн чудово вписався у простір / Фото Archdaily
Архітектори спроєктували кілька бамбукових "рослин", які не лише прикрашають набережну, а й дарують мешканцям затишний сховок.
Підкреслення природної естетики / Фото Archdaily