Компания A-frame спроектировала уютную каюту, которая не требует много места и средств. Дом в лесу дарит уютное убежище от мира во время пандемии.

Пандемия COVID-19 заставила нас переосмыслить свой образ жизни и искать способы единения с природой.

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Одним из удачных решений может стать bivvi – качественная модульная деревянная кабина, которую спроектировали для укрепления связи людей с природой. Кабинку легко и быстро устанавливать, что придает ей дополнительные преимущества перед конкурентами.

Наслаждение окружающей средой / Фото Designboom

Сначала домик был создан для собственных нужд и друзей, но со временем это превратилось в бизнес, который развивается. Отличие каюты от других предложений на рынке заключается в простоте и хорошей продуманности.

Фантастическая атмосфера / Фото Designboom

Кабинка состоит из долговечных материалов, а сосновые доски внутри создают теплый интерьер. Большая оконная рама гарантирует превосходное естественное освещение и сказочные виды.

Наслаждение покоем / Фото Designboom

Каюта полностью изолирована, имеет естественную систему вентиляции для потока воздуха и может быть усовершенствована подключением электричества, установлением отопления и солнечных батарей.

Эти домики – прекрасный и недорогой вариант наслаждения природой и уютом.