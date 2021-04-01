Архітектура також вміє вразити, розсмішити та здивувати. Дивіться підбірку унікальних будинків, які мають незвичний та особливий вигляд, у нашому матеріалі.

Архітектура як один із видів мистецтва може надихати, спонукати на роздуми та навіть смішити. Дім 24 зібрав колекцію унікальних, креативних та навіть дивних споруд, які зворушать кожного.

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Будинки на даху фабрики

На даху фабрики у місті Дунгуань, що у провінції Гуандун у Китаї, розмістили кілька будинків. Хоча будівництво вважається незаконним, ці споруди дивують та привертають увагу.

Дім, про який би мріяв Карлсон / Фото Pinterest

Готель у формі собаки

Собачий парк Dog Bark Park Inn – це місце, де господарі можуть зупинитися на відпочинок разом зі своїм домашнім улюбленцем. Дивовижна споруда розташована у місцевості Коттонвуд, штат Айдахо. Будинок у вигляді великого бігля споруджений руками власників готелю – Салліваном та Френсіс Конклін. Пара художників спеціалізується на створенні різьби по дереву за допомогою бензопил.



Дім-мрія домашнього улюбленця / Фото Pinterest

Будинок Керетів

Унікальна будівля у Польщі є найтоншим будинком у світі. У найширшому місці він має ширину 152 сантиметри.

Найтонший дім у світі / Фото Pinterest

Кам'яний дім

Неймовірний кам'яний будинок розташований у Португалії. Ззовні він скидається на масивну скелю, проте має двері, димар і вікно і став визначною туристичною пам'яткою.

Крута споруда / Фото Pinterest

Будинок Флінстоунів

Натхненна попкультурою копія будинку Флінстоунів із популярного мультфільму з 60-х років не залишить байдужими фанатів цих героїв. Будинок з мультика розташований у Малібу.

Дім веселої доісторичної сім'ї із мультфільму / Фото Pinterest

Перевернутий будинок

Будинок зведений як туристична пам’ятка польськими архітекторами Клаудіушем Голосом та Себастьяном Мікічуком. Його локація – місто Трассенхайде, що у Німеччині. Цей проєкт дозволив відвідувачам поглянути на світ з іншої точки зору: все в цьому будинку, включаючи меблі, перевернуто догори ногами.

Споруда догори дриґом / Фото Pinterest

Яєчний будинок

Через велике зростання цін на нерухомість у Пекіні архітектор Дай Хайфей звів будинок у формі яйця на тротуарі. Він відповідає його основним вимогам і повністю живиться від сонячної енергії. Будівництво обійшлося в 964 долари.

Виняткова будівля / Фото Pinterest

Туалетний будинок

Надзвичайно дорога будівля коштує понад мільйон доларів та має казкове розташування посеред парку. Його особливістю є незвична структура у формі туалету. Зведення цієї споруди сприяло заснуванню Всесвітньої асоціації туалетів, яка займається покращенням санітарії у всьому світі. Будинок переобладнаний під музей.

Незвична споруда розташована у Сувоні (Південна Корея) / Фото Pinterest

Споруда Hello Kitty

Яскраво-рожевий дім оформлений у стилі Hello Kitty – вигаданого персонажа японської компанії Sanrio. Весь дизайн інтер’єру витриманий у рожевому кольорі.

Життя у такому домі – марення будь-якої дівчинки / Фото Pinterest

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Будинок-літак

Дім у формі літака розташований у селі Мізіара, що у Лівані. Структура будинку скидається на літак Airbus A380.

На крилах / Фото Pinterest

Прозорий будинок

Для любителів природного денного світла у Токіо спроєктували прозорий скляний дім. У споруді зі сторони парадного фасаду немає закритих стін і легко можна спостерігати за тим, що коїться на вулиці.

Життя без обмежень / Фото Pinterest