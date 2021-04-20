Здание в лесу Теннесси состоит из трех павильонов, соединенных металлической крышей. Это уютная резиденция, которая защищена многочисленными кронами деревьев .

Частная вилла расположена в обществе Ривердейла в восточной части штата Теннесси. Дом спроектирован американской фирмой Sanders Pace Architecture. Резиденция состоит из нескольких конструкций, что зигзагом проходят сквозь рощу деревьев.

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Экстерьер резиденции окрашен в оранжевый и черный цвет, чтобы соответствовать осенним листьям.

Уютная резиденция / Фото Dezeen

Деревянные акценты на фасадах связывают жилье с его природным окружением. Поверхности из витражного кипариса добавляют тепла и помогают соединить дом с лесом.



Стильный дизайн / Фото Dezeen

Каждый павильон несет свою отдельную функцию. Центральный павильон охватывает кухню открытого плана, столовую и гостиную. В боковом томе расположены пространство для отдыха и комната для гостей, а в третьем – гараж.

Павильоны приподняты над землей / Фото Dezeen

Общая площадь резиденции составляет 1879 квадратных метров.



Интерьеры имеют деревянный пол и высокие окна / Фото Dezeen

Огромные окна позволяют владельцам чувствовать себя погруженными в лес, одновременно наслаждаясь мягким дневным светом.