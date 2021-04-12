На островах Сан-Хуан, що у штаті Вашингтон, створили ідеальне місце для творчості та роздумів. Затишну резиденцію оточують дерева та вода.

Компактна хатина у мальовничій столиці США розташована на віддаленому лісистому обриві з казковим видом на воду. Завдяки вдалому проєкту будова розташована на ділянці у такий спосіб, що максимально використовує кожен доступний простір.

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Спроєктувала компактну каюту архітектурна фірма Olson Kundig. Дім має площу всього 41 квадратний метр.

Затишний простір / Фото Сontemporist

Дерев'яна хатина складається з однієї кімнати та пропонує гнучкий простір і може бути використаний як малярська майстерня або пансіонат.



Неймовірне оточення / Фото Сontemporist

Резиденція має кілька дверей, які відкриваються на комфортний внутрішній дворик.



Чарівна хатина / Фото Сontemporist

Лицьова сторона консольних панелей кабіни виходить на схил і має вікна від підлоги до стелі, які забезпечують безперешкодний огляд на навколишню мальовничу природу.