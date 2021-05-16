Архитектурная фирма Kevin O'Sullivan+Associate спроектировала новый современный дом для молодой семьи в Хэмптоне. Современный дизайн и невероятная атмосфера провинциальности создают уютную ауру в этом невероятном доме.

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Дом наполнен дизайнерскими предметами интерьера. В столовой установлена двойная люстра от студии Brendan Ravenhill, которая висит над большим обеденным столом. Весь дом выстлан дощатым белым дубом от компании Hudson.

Дом мечты / Фото Сontemporist

На кухне вытяжной вентилятор скрыт в фиксированной панели, которая окружена белыми шкафами. На кухонном острове есть деревянные шкафы и выдвижные ящики, а над островом висят подвесные светильники от Allied Maker, а табуреты от Skram Furniture Co.



Невероятный комфорт / Фото Сontemporist

Семейная комната с нейтральной цветовой палитрой имеет камин и Г-образный диван для комфортного просмотра фильмов. В главной спальне есть кровать, погруженная в нишу.

Замечательные детали / Фото Сontemporist

В гостевой спальни обитое изголовье прикреплено к стене, а черные минималистичные бра расположены над тумбочками.



Уютный интерьер / Фото Сontemporist

В доме также есть грязевая комната с двускатным перекрытием, изготовленные вручную деревянная лавка и шкаф, а также собственная мойка.