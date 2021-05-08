Комплекс Seaweed Bay – это творение Greyspace Architecture Design Studio. Он имеет площадь более 1700 квадратных метров и образует небольшой и уютное азиатское село.
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Комплекс расположен в провинции Шаньдун и имеет прекрасное расположение для наслаждения местной природой и озером Шидао.
Гармония и уют / Фото Archdaily
Дизайнеры решили сохранить сельскую архитектуру, чтобы подчеркнуть связь места с историей. Кроме того, небольшие здания лучше способствуют снятию эмоциональной нагрузки.
Курорт в живописной местности / Фото Archdaily
Морские водоросли, которые архитекторы использовали для кровли крыш, способствуют защите от жары летом и лучшему сохранению тепла в домах зимой.
Каждый из домиков готов принять гостей и окружить их уютом и гармонией.
Вода и зелень – обязательные атрибуты гармоничного пространства / Фото Archdaily