Бетон – один из самых популярных материалов в строительной отрасли. Несмотря на очевидные преимущества его использования, он не является самым экологичным. Производство этого материала требует огромных затрат ресурсов, а весит он немало. Есть ли решение по изменению принципов строительства железобетонных конструкций - читайте в материале.

Большим минусом бетона также является его низкая устойчивость к растяжению, информирует Archdaily.

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В большинстве бетонных плит оставляют полости, чтобы сделать его более долговечным. Впрочем несколько лет назад Йорген Бруниг разработал новый тип двухосной бетонной плиты.



Такие плиты не уступают в прочности обычному железобетону / Фото Archdaily

Суть заключается в использовании пластиковых шариков, наполненных воздухом. Так, небольшие сферы размещают в ряд между железными плитами, а полости заполняют бетоном.



Шарики бывают разных размеров / Фото Archdaily

Таким образом вес бетонной плиты уменьшается на 35%, а количество необходимого бетона меньше. В результате использования 1 килограмма пластика для шариков экономит около 100 килограммов бетона.

Такие плиты можно использовать и в типовом строительстве и в модульном, а сам процесс становится намного быстрее и дешевле.



Существуют также различные способы использования таких плит / Фото Archdaily

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Испытания показали также высокое акустическое качество и огнестойкость этой методики. Впрочем технология пока редко используется, а специалистов, которые сталкивались с чем-то подобным очень мало.