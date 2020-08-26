Бетон – один з найпопулярніших матеріалів у будівельній галузі. Попри очевидні переваги його використання, він не є найбільш екологічним. Виробництво цього матеріалу потребує величезних затрат ресурсів, а важить він немало. Чи є рішення щодо зміни принципів будівництва залізобетонних конструкцій – читайте в матеріалі.

Великим мінусом бетону також є його низька стійкість до розтягнення, інформує Archdaily.

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У більшості бетонних плит залишають порожнини, щоб зробити його довговічнішим. Втім кілька років тому Йорген Бруніг розробив новий тип двовісної бетонної плити.



Такі плити не поступаються у міцності звичайному залізобетону / Фото Archdaily

Суть полягає у використанні пластикових кульок, які наповнені повітрям. Так, невеличкі сфери розміщають в ряд між залізними плитами, а порожнини заповнюють бетоном.



Кульки бувають різних розмірів / Фото Archdaily

Таким чином вага бетонної плити зменшується на 35%, а кількість необхідного бетону менша. В результаті використання 1 кілограму пластику для кульок економить близько 100 кілограмів бетону.

Такі плити можна використовувати і в типовому будівництві і в модульному, а сам процес стає набагато швидшим та дешевшим.



Існують також різні способи використання таких плит / Фото Archdaily

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Дослідження та випробування показали також високу акустичну якість та вогнестійкість цієї методики. Втім технологія поки рідко використовується, а спеціалістів, які стикались з чимось подібним дуже мало.