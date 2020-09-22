В понедельник 21 сентября известный монумент Тадж Махал, который расположен на севере Индии, снова начал принимать туристов. Администрация мавзолея ввела ряд ограничений на посещение одного из семи чудес света, среди которых запрет на групповые фото. Как выглядит сооружение после того, как 6 месяцев не имело возможности принимало туристов – смотрите в материале.

До пандемии за год Тадж Махал посещали от 3 до 5 миллионов туристов, информирует BBC.

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Несмотря на привычные километровые очереди рядом с памятником, после карантина желающих посетить Тадж Махал было немного.



За порядком следят военные / Фото BBC

Несмотря на большое количество больных, администрация сооружения ввела многочисленные ограничения на посещение мавзолея. В частности, посетить Тадж Махал в день смогут только 5000 туристов, введено также запрет на групповые фото, билеты можно приобрести только электронные, а на входе делают температурный скрининг.

Также временно запрещен вход внутрь мавзолея, ведь помещение слабо вентилируется.



Пустые турникеты – странное явление у Тадж Махала / Фото BBC

Перед пандемией за день памятник посещали до 70 000 человек.

Я знал, что сначала не стоит ожидать большого наплыва людей, поэтому, думаю, что в первые дни восстановления работы Тадж Махал будет вполне безопасно посетить,

– рассказал работник достопримечательности.



Остановка работы здесь нечастое явление / Фото BBC

Впервые Тадж Махал закрыли на такой долгий срок. Последний раз приостановили поток туристов ненадолго в 1978 году, когда город Агра, где он расположен, затопило. А до этого памятник закрывался на несколько дней в 1971 году, во время войны между Индией и Пакистаном.

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Сегодня все поверхности здесь дезинфицируют, а персонал работает в медицинских масках.