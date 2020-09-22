В понеділок 21 вересня відомий монумент Тадж Махал, що розташований на півночі Індії, знову почав приймати туристів. Адміністрація мавзолею ввела кілька обмежень на відвідини одного з семи чудес світу, серед яких заборона на групові фото. Як виглядає споруда після того, як вона 6 місяців не приймала туристів – дивіться в матеріалі.

До пандемії, за рік Тадж Махал відвідували від 3 до 5 мільйонів туристів, інформує BBC.

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Попри звичні кілометрові черги поряд з пам'яткою, після карантину охочих відвідати Тадж Махал було небагато.



За порядком слідкують військові / Фото BBC

Зважаючи на велику кількість хворих, адміністрація споруди ввела численні обмеження на відвідування мавзолею. Зокрема, відвідати Тадж Махал на день зможуть лише 5 тисяч туристів, введено також заборону на групові фото, квитки можна придбати лише електронні, а на вході робитимуть температурний скринінг.

Також тимчасово заборонений вхід всередину мавзолею, адже приміщення слабко вентилюється.



Порожні турнікети – дивне явище біля Тадж Махалу / Фото BBC

Перед пандемією за день пам'ятку відвідували до 70 000 людей.

Я знав, що спочатку не варто очікувати на великий наплив людей, тож, думаю, що в перші дні відновлення роботи Тадж Махал буде цілком безпечно відвідати,

– розповів працівник пам'ятки.



Зупинка роботи тут рідкісне явище / Фото BBC

Це вперше Тадж Махал закрили на такий довгий термін. Востаннє тут призупинили потік туристів ненадовго в 1978 році, коли місто Агра, де воно розташоване, затопило. А до цього пам'ятник закривався на кілька днів у 1971 році, під час війни між Індією та Пакистаном.

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Сьогодні усі поверхні тут дезінфікують, а персонал працює в медичних масках.