Блестящие башни Торонто: в Канаде воплотят проект невероятных небоскребов – фото
В Торонто планируют построить удивительные небоскребы. Здания, покрытые блестящими панелями, будут иметь невероятные размеры.
Источник:Dezeen
Известный канадский архитектор Фрэнк Гери обнародовал проект блестящих небоскребов. Высота одного из них достигает 300 метров.
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Проект называется Gehry Project. Его локация – район Кинг Стрит Вест.
Изысканный и красивый проект / Фото Dezeen
Планируется строительство супертола высотой 289 метров и небоскреба высотой 262 метра. Эти многофункциональные многоэтажки будут содержать жилые апартаменты и отель, а также галерею искусств и новый кампус для университета.
Фасад покрыт блестящими панелями / Фото Dezeen
Башни имеют собственную индивидуальность и создают динамичную и изменчивою среду. Здания станут символом фантастических человеческих возможностей и украшением Торонто.
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