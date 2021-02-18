В Торонто планируют построить удивительные небоскребы. Здания, покрытые блестящими панелями, будут иметь невероятные размеры.

Известный канадский архитектор Фрэнк Гери обнародовал проект блестящих небоскребов. Высота одного из них достигает 300 метров.

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Проект называется Gehry Project. Его локация – район Кинг Стрит Вест.

Изысканный и красивый проект / Фото Dezeen

Планируется строительство супертола высотой 289 метров и небоскреба высотой 262 метра. Эти многофункциональные многоэтажки будут содержать жилые апартаменты и отель, а также галерею искусств и новый кампус для университета.

Фасад покрыт блестящими панелями / Фото Dezeen

Башни имеют собственную индивидуальность и создают динамичную и изменчивою среду. Здания станут символом фантастических человеческих возможностей и украшением Торонто.