Спиральный небоскреб: в Китае построили фантастический международный финансовый центр – фото
Недавно завершилось строительство международного финансового центра в южной провинции Китая Чжухай. Башня с прекрасным расположением у реки имеет высоту 339 метров.
Источник:Archdaily
Проект расположен на острове Чжухай – великом финансовом районе будущего, который будет соединять Гонконг и Макао. Район окружен морем и горной местностью
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Проект выполнила архитектурная фирма Aedas. Создатели черпали вдохновение в китайском мифе о драконах, выходящих из моря – это идеальная метафора силы и могущества региона.
Знаковая башня / Фото Archdaily
Мифическая спиральная форма здания удивляет и вдохновляет. Общая площадь проекта составляет почти 220 тысяч квадратных метров.
Общее пространство рядом с центром / Фото Archdaily
Субтропический климат с сильным ветром и тайфунами накладывает высокие требования к ветровой нагрузке башни. Команда дизайнеров тщательно отрегулировала ориентацию здания и вход для уменьшения сопротивления ветра.
Идеальная метафора силы архитектуры / Фото Archdaily
Плавный переход между надэтажным и малоэтажным подиумом достигается путем натягивания и скручивания вертикальных элементов вокруг центральной оси, превращая стены башни в крышу подиума.
Новый финансовый центр станет успешным проектом, которому сказочная форма поможет приобрести небывалое могущество.
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