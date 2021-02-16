Недавно завершилось строительство международного финансового центра в южной провинции Китая Чжухай. Башня с прекрасным расположением у реки имеет высоту 339 метров.

Проект расположен на острове Чжухай – великом финансовом районе будущего, который будет соединять Гонконг и Макао. Район окружен морем и горной местностью

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Проект выполнила архитектурная фирма Aedas. Создатели черпали вдохновение в китайском мифе о драконах, выходящих из моря – это идеальная метафора силы и могущества региона.

Знаковая башня / Фото Archdaily

Мифическая спиральная форма здания удивляет и вдохновляет. Общая площадь проекта составляет почти 220 тысяч квадратных метров.

Общее пространство рядом с центром / Фото Archdaily

Субтропический климат с сильным ветром и тайфунами накладывает высокие требования к ветровой нагрузке башни. Команда дизайнеров тщательно отрегулировала ориентацию здания и вход для уменьшения сопротивления ветра.

Идеальная метафора силы архитектуры / Фото Archdaily

Плавный переход между надэтажным и малоэтажным подиумом достигается путем натягивания и скручивания вертикальных элементов вокруг центральной оси, превращая стены башни в крышу подиума.

Новый финансовый центр станет успешным проектом, которому сказочная форма поможет приобрести небывалое могущество.