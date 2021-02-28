В пригороде Афин построили виллу, которая органично вписывается в среду, имеет изысканный дизайн и великолепные виды из окон.

Дом H77 расположен у подножия горы Гиметт, южном пригороде Афин. Это четырехэтажное здание с прекрасным видом на море и горы.

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Эта экстравертная резиденция имеет площадь 300 квадратных метров. Дизайн стал результатом строгих спецификаций сюжета, а также увлечения студии традиционным японским ремеслом оригами. Складчатые поверхности и острые края взаимодействуют с окружающим скалистым рельефом и естественной растительностью.

Бриллиант у моря / Фото Archdaily

Несмотря на контраст, форма бриллиантовой оригами и среда дополняют друг друга. В некоторых местах скалистый рельеф выравнивается и используется как терраса, в других случаях он без особых усилий становится частью здания как конструктивная особенность.

Дом прекрасно вписывается в местность / Фото Archdaily

Крыша – один из важнейших элементов композиции. Ее призматическая форма позволяет нестандартной геометрии появляться в интерьере. Именно под ней расположен верхний этаж с главными спальнями. Средний уровень имеет гостиную и вторичные спальни, а самый низкий – комнаты вторичного пользования и частную парковку.

Расположение дома гарантирует просто шикарные виды / Фото Archdaily

Место дома позволяет постоянно наслаждаться видом на Саронический залив и гору Гиметт. Эта вилла – олицетворений мечты о Греции, неторопливой жизнь у моря и наслаждения видами.