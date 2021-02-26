Городская суета, волнение, тревожные новости и надоедливые соседи – от всего этого можно избавиться, поселившись в домике в океане. Идиллический дом построен на гигантском валуне, что выходит к воде.

Дом необычной формы спроектирован Трилини Лиянаж и базируется в Шри-Ланке. Его прозвали Ocean Cabin за уникальное местоположение.

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Острая, неровная привлекательность избушки соответствует каменистому пляжу внизу, но интерьеры исключительно теплые и уютные, с деревянным дизайном и барной стойкой.

Дом на гигантском камне / Фото Designboom

Для подчеркивания исключительной особенности океанской каюты архитектор создал пространство, в котором царит циркуляция и простота.

Уникальная форма избушки / Фото Designboom

Каюта расположена на сваях, что дает вам преимущество высоты во время приливов и отливов, тогда как полный стеклянный фасад в передней части кабины гарантирует панорамный вид на океан. Внутри интерьер разделен на две высоты, встроенные лестницы с нижнего жилого пространства в интимной спальной зоны в антресолях.

Стеклянный фасад с великолепным видом / Фото Designboom

Компактный интерьер дополнен впечатляющей стеклянной стеной на всю высоту дома, которая выходит на скалы и океанский горизонт. Спальное пространство, вложенное в высочайшую вершину А-рамы, завершается мансардным окном.

В солнечный день из избушки открывается впечатляющий вид на побережье, что впереди, а также на пышную зелень.