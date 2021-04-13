Американская компания Fentress Architects проводит конкурс на 15 тысяч долларов, чтобы представить и спроектировать аэропорт будущего. Это прекрасная возможность для молодых дизайнеров представить идеи и творческие перспективы в инновационной архитектуре.

Проект под названием Fentress Global Challenge стремится найти перспективные концепции для аэропорта будущего. Конкурс идей предлагает студентам и недавним выпускникам архитектурных и инженерных курсов испытать свои силы. Компания приглашает студентов разработать терминал аэропорта на 2100 год.

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Терминалы, которые должны ориентироваться на будущее, можно или рассмотреть как дополнение к существующему аэропорту, или спроектировать с нуля, чтобы они послужили катализатором экономического и социального развития.



Проект будущего / Фото Dezeen

Участники конкурса в своих работах должны использовать прогнозы численности населения, условия окружающей среды, способы путешествия и потенциальных направлений.



Инновационное строительство / Фото Dezeen

Важно учесть контекст будущего аэропорта – он должен стать приятным и уникальным местом.

Устойчивое и функциональное пространство / Фото Dezeen

Проект будут оценивать на основе того, как он подходит к устойчивости, функциональности и включает ли инновационные технологии. Дизайн должен включать перспективные инновации, которые улучшают весь опыт пассажиров, включая эффективность, комфорт и безопасность.