Динамічна вежа, яку планують звести у Каліфорнії – це знаковий проєкт, який має працювати у тісній гармонії із вітром. Інноваційна технологія будівництва допоможе хмарочосу впоратися зі швидкісним вітром.

Споруда під назвою Urban Confluence Silicon Valley матиме унікальну форму та буде світитись вночі. Її особливістю є взаємодія із вітром. Інноваційна споруда складається з супер високих стрижнів, які будуть розгойдуватися на вітрі, виробляючи силу світла в нічний час.

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Динамічна вежа буде побудована в парку та садах в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, де вона стане новою віхою для інноваційного міста.

Шикарний проєкт / Фото My Modern Met

Кожен із 500 стрижнів, розроблених архітектурною студією SMAR, має довжину близько 60 метрів і оснащений лампою на кінчику. Відвідувачі зможуть вдень спостерігати, як ці надтонкі конструкційні елементи колишуться на вітрі, а вночі насолоджуватись світловим шоу.



Фантастична вежа / Фото My Modern Met

Вежа має особливе значення для району Сан-Хосе – це більше, ніж пам'ятник, яким можна насолоджуватися здалеку. Відвідувачі можуть пройтись по проєкту на масивному просторі, оточеному стрижнями, а оглядовий майданчик над морем дозволить відчути усю красу цього місця.