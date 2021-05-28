Черный минимализм: уютный ремонт в доме на склоне холма

Мрачный дом расположен на крутом участке и имеет теплый деревянный интерьер. Недавно обновили его внешний вид: здесь добавили черный металл и покрыли крышу солнечными панелями.

Студия SHED Architecture + Design переработала фасад дома в штате Вашингтон. Дом на склоне холма имеет великолепный вид на залив Тихого океана Пьюджет-Саунд.

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Домик расположен на крутом участке, винтовая лестница соединяет здание и проезжую часть с дорожкой.



Уютный проект / Фото Сontemporist

Прихожая украшена черным орехом и красным дубом. В гостиной фрезерованная ель окружает черный камин со стальными акцентами, тогда как большие окна выходят на сад. В маленьком уголке гостиной находится музыкальный уголок с подвесными гитарами, фортепиано и маленьким диваном.

Волшебная лестница / Фото Сontemporist

На кухне деревянные шкафы соединены с дизайнерской стильной столешницей. В кухне сть столовая с круглым столом и раздвижными стеклянными дверями, выходящими на балкон. Изысканный балкон расширяет жилое пространство дома и мягко окутывает дом.

Больше фото замечательного дома: