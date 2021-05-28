Студія SHED Architecture + Design переробила фасад будинку у штаті Вашингтон. Дім на схилі пагорба має чудовий вид на затоку Тихого океану Пьюджет-Саунд.
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Будиночок розташований на крутій ділянці, гвинтові сходи з'єднують будівлю та проїзну частину із доріжкою.
Затишний проєкт / Фото Сontemporist
Передпокій оздоблений чорним горіхом та червоним дубом. У вітальні фрезерована ялина оточує чорний камін зі сталевими акцентами, тоді як великі вікна виходять на сад. У маленькому закуточку вітальні знаходиться музичний куточок із підвісними гітарами, фортепіано та маленьким диваном.
Чарівні сходи / Фото Сontemporist
На кухні дерев'яні шафи поєднані зі дизайнерською стильною стільницею. Біля кухні є їдальня з круглим столом і розсувними скляними дверима, що виходять на балкон. Вишуканий балкон розширює житловий простір будинку та м'яко огортає дім.
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