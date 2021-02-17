LIFE STORY – это жилой комплекс, в котором компания LEV Development создала все условия для качественной жизни активного горожанина, который ценит свое время. Впрочем, благодаря концепции представительных этажей жители могут получить еще больше преимуществ, к которым невозможно остаться равнодушным. Больше о преимуществах жилья на верхних этажах – читайте в материале.

Представительские этажи – это "изюминка" ЖК LIFE STORY, которая не только умножит преимущества, доступные всем жителям, но и гарантирует дополнительную приватность, подарит тесное общение с единомышленниками и обеспечит вид из окна, от которого невозможно будет оторвать взгляд.

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Преимущества представительных этажей

Верхние этажи жилых комплексов всегда приковывают внимание, ведь с них открываются просто фантастические пейзажи. Представительские этажи ЖК LIFE STORY, который расположен недалеко от живописного парка Феофания, благодаря панорамным окнам готовы вдохновить своих жителей невероятным видом из окна. Высокие потолки увеличивают пространство и дополняют приятное впечатление. Но компания LEV Development позаботилась, чтобы это было далеко не единственным преимуществом этого жилья, ведь понимает потребности тех, кто ценит свое личное пространство.

Спокойствие жителей представительных этажей защитит усиленная шумоизоляция. Что бы не происходило у соседей – границы вашего личного мира не смогут поколебать никакие посторонние факторы. Попасть на представительский этаж благодаря специальным карточкам могут только жители, поэтому неожиданный звонок в дверь не отвлечет внимания от текущих дел.

Также LEV Development сделала все, чтобы холл представительных этажей был стильной прихожей для дома, которая ничем не уступит 5-звездочной гостинице. Дизайнерский холл станет барьером между внешним миром и собственным домом, где останутся все заботы.

Представительские этажи ЖК LIFE STORY – это жилье, которое гарантирует свое особенное пространство, наслаждение которым не сможет оборвать ни один посторонний фактор.

О ЖК LIFE STORY

Жилой комплекс расположен всего в 7 минутах неспешной прогулки от парка Феофания. Экономия времени и качественный отдых – это ресурсы современного горожанина, которые следует использовать эффективно. Станция метро "Теремки" расположена в 10 минутах от дома, а дорога в центр Киева займет 20 минут. Остановка общественного транспорта – рядом с домом.

Район у ЖК LIFE STORY готов ответить на любой запрос качественной жизни: здесь есть медицинские учреждения, зоомагазин, нотариальные и юридические услуги, курсы иностранных языков, государственные и специализированные лицеи. Рядом расположены торговые центры Магеллан, Эпицентр, ART mall, Metro cash&carry и Аракс, а музей "Пирогово", Экспоцентр ВДНХ, киевский ипподром, картинг-центр, "Детский город профессий" готовы порадовать любителей развлечений.

Компания LEV Development сделала все возможное, чтобы ЖК LIFE STORY стал местом, которое отвечает всем современным тенденциям и максимально решает потребности жителей. Большая спортивная площадка для командных игр станет местом соседского общения, а дети не захотят покидать современную игровую площадку. Спокойствие от машин и незваных гостей гарантируют закрытый двор и круглосуточная охрана.

ЖК LIFE STORY – это пространство, которое превращает мечты современного горожанина о своем доме в элементарные вещи для ежедневного пользования.

Узнать больше о преимуществах и цены квартир на представительских этажах можно на сайте LEV Development и в отделах продаж: