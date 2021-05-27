Что делать, если в квартире нет места для кровати: беспроигрышные советы и фото примеров

Кровать – один из важных и нужных предметов быта, без него трудно себе представить полноценный отдых. Несколько разумных способов разместить кровать в квартирах – в материале.

Если квартире ограниченное пространство и нужно разместить гостиную, спальню и рабочую зону – только правильное планирование и зонинг помогут создать уютное и комфортное пространство. Дом 24 сделал подборку интересных идей для оптимизации пространства спальни.

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Откидная кровать

С помощью кровати-трасформера можно значительно сэкономить пространство.



Откидная кровать / Фото Pinterest

Кровать днем можно складывать и на ее месте появится шкаф. В более сложных системах кровати могут полностью исчезать в стене, когда они закрыты. Такое решение идеально подходит для небольших помещений.



Детская кровать-трансформер / Фото Pinterest

Кровать , скрытая под подиум

Еще один вариант скрыть кровать – смонтировать подиум. В этой зоне можно обустроить уютную гостиную или рабочую зону. Конечно, такая вариация возможна при достаточной высоте потолка.



Замечательное пространство / Фото Pinterest

Декоративная ширма

Одним из способов отделить кровать от других зон в комнате – декоративная перегородка в виде ширмы. Эти экраны обычно состоят из 3 или 4 секций и имеют огромный набор стилей. В основном они легкие, поэтому в любой момент их можно забрать или передвинуть.



Таким способом можно скрыть любое пространство в квартире / Фото Pinterest

Полка для книг или комод

У кровати также стоит поставить книжную полку и наполнить ее любимыми произведениями или стильными декором. Стоит остановиться на варианте с открытыми стеллажами – так квартира будет казаться просторнее. Сюда также подойдет красивый комод, в котором будет возможность хранить вещи. Это станет барьером и разделит разные пространства в студии.



Декоративная зона / Фото Room & Board

Кровать -чердак

Если в квартире высокие потолки, комнату следует разделить на несколько уровней и обустроить кровать под потолком.



Замечательная идея / My Scandinavian Home

Это гарантирует апартаментам дополнительное свободное пространство, которое можно обустроить под любые нужды. Лестницы при необходимости можно использовать как еще одно место хранения.



Оптимизация пространства / Фото Fantastic Frank

Трансформируемая мебель

Пространство можно оптимизировать благодаря умной системе максимизации помещения. Специально созданный блок объединяет спальню и многофункциональное пространство.



Идеальное зонирование / Фото ICOSA Design

Экран проектора

Эксклюзивным решением для спальни может стать отделение зон с помощью экрана для проектора. Такое решение станет чрезвычайно стильным и комфортным.



Прекрасный способ просмотра любимых фильмов / Фото Analog Dialog

Завесы -перегородки

Шторы можно легко засунуть, когда нужно больше приватности, и открыть их снова, когда есть необходимость в свете. Это могут быть красивые портьеры, свисающие на навесе кровати – это является самым быстрым способом создать конфиденциальность.



Уютное место для сна / Фото My Paradissi