Якщо квартирі обмежений простір і потрібно розмістити вітальню, спальню та робочу зону – тільки правильне планування та зонінг допоможуть створити затишний та комфортний простір. Дім 24 зробив підбірку цікавих ідей для оптимізації простору спальні.

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Відкидне ліжко

За допомогою ліжка-трасформера можна значно зекономити простір.



Відкидне ліжко / Фото Pinterest

Ліжко вдень можна складати і на його місці постане шафа. У більш складних системах ліжка можуть повністю зникати у стіні, коли вони закриті. Таке рішення ідеально підходить для невеликих приміщень.



Дитяче ліжко-трансформер / Фото Pinterest

Ліжко, сховане під подіум

Ще один варіант приховати ліжко – змонтувати подіум. У цій зоні можна облаштувати затишну вітальню чи робочу зону. Звичайно, така варіація можлива при достатній висоті стелі.



Чудовий простір / Фото Pinterest

Декоративна ширма

Одним зі способів відділити ліжко від інших зон у кімнаті – декоративна перегородка у вигляді ширми. Ці екрани зазвичай складаються з 3 або 4 секцій і мають величезний набір стилів. В основному вони легкі, тому в будь-який момент їх можна забрати чи пересунути.



Таким способом можна приховати будь-який простір у квартирі / Фото Pinterest

Полиця для книг або комод

Біля ліжка також варто поставити книжкову полицю і наповнити її улюбленими творами або стильними декором. Варто зупинитися на варіанті із відкритими стелажами – так квартира буде здаватися просторішою. Сюди також підійде красивий комод, у якому буде можливість зберігати речі. Це стане бар’єром і розмежує різні простори у студії.



Декоративна зона / Фото Room & Board

Ліжко-горище

Якщо у квартирі високі стелі, кімнату варто розділити на кілька рівнів і облаштувати ліжко під стелею.



Чудова ідея / My Scandinavian Home

Це надасть апартаментам додатковий вільний простір, який можна облаштувати під будь-які потреби. Сходи за необхідності можна використати як ще одне місце зберігання.



Оптимізація простору / Фото Fantastic Frank

Трансформовані меблі

Простір можна оптимізувати завдяки розумній системі максимізації приміщення. Спеціально створений блок поєднує спальню та багатофункціональний простір.



Ідеальне зонування / Фото ICOSA Design

Екран проєктора

Ексклюзивним рішенням для спальні може стати відділення зон за допомогою екрану для проєктора. Таке рішення стане надзвичайно стильним та комфортним.



Прекрасний спосіб перегляду улюблених фільмів / Фото Analog Dialog

Завіси-перегородки

Штори можна легко засунути, коли потрібно більше приватності, і відкрити їх знову, коли є необхідність у світлі. Це можуть бути красиві портьєри, що звисають на навісі ліжка – такий спосіб є найшвидшим у створенні конфіденційності.



Затишне місце для сну / Фото My Paradissi