Дизайн холлов ЖК ARTHOUSE park от LEV Development – концептуальный и эксклюзивный. Новый комплекс на Малоголосковской объединяет повседневность и искусство, которое будет вдохновлять, наполнять настроением и творческими эмоциями, которых так не хватает в бурном и динамичном ритме современной жизни.

Создателем вдохновенного дизайна холла ЖК ARTHOUSE park является студия Savytskyy Design. Главная цель заключалась в создании художественного пространства, которым можно наслаждаться в стенах собственного дома, а не только в галереях или на выставках. Ценности LEV Development и идеи архитектурного бюро стали залогом впечатляющего результата.

Холл

За основу студия выбрала спокойные цвета – графитовый и белый, которые станут прекрасным фоном для представления изысканных художественных работ. Световые порталы создают теплый фон и добавляют освещению эффектности.

Поскольку ЖК ARTHOUSE park расположен рядом с парком, цветовая гамма холла мягко гармонирует и взаимодействует с окружающим ландшафтом. Акцентный зеленый цвет благородного оттенка подчеркивает зеленый уют природы, который окружает жителей и в котором так приятно находиться.

На полу использован керамогранит, который изложен в игривой форме геометрического панно. Это гарантирует фантастический визуальный эффект и добавляет динамики в монохромную гамму стен.

Зона ожидания – это пространство, которому уделено особое внимание. Здесь роскошь и уют сплелись в гармоничном сочетании. Житель или гость комплекса никогда не будет раздражатся из-за ожиданий, а будет погружаться в искусство и отвлекаться от повседневных дел. Также предусмотрена зона для хранения личных вещей, например, почты, которую жители не могут получить самостоятельно.

Исключительный рецепшн – еще одна "изюминка" дизайна ЖК ARTHOUSE park. Его плавные формы смягчают консервативную строгость линий холла, добавляя в пространство пикантности.

Типичные этажи

При разработке холлов типичных этажей ЖК ARTHOUSE park студии Savytskyy Design удалось сохранить изысканную простоту и неповторимое пространство картинных галерей.

Специально продуманные стены холла – это чистые полотна, на которые в любое время можно повесить картину или панно и добавить коридору уникальности собственными руками, ведь искусство – это то, что мы делаем сами.

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