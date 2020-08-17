Архитектурная студия La Shed Architecture построила большой хлев для коров, в которой стены сделаны из полупрозрачного поликарбоната. По мнению владельцев, такая инициатива приведет к улучшению качества жизни животных.

Коровник расположен недалеко от города Монреаль, что в канадской провинции Квебек, сообщает Dezeen.

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Каркас здания, крышу и одну из стен здесь изготовили из ели. Однако фасад был построен из двух слоев поликарбонатных листов – одного прозрачного и одного полупрозрачного.



Хлев построили рядом со старой / Фото Dezeen

Архитекторы решили использовать полупрозрачный внешний вид коровника для того, чтобы естественный свет повысил благосостояние и производительность.



Теперь коровы получают больше естественного света и места в стойле / Фото Dezeen

Эти полупрозрачные фасады также позволяют лучше понять поведение коров. По словам разработчиков, днем стены пропускают столько естественного света, что возникает ощущение, будто вы находитесь на улице, а ночью сарай загорается как фонарь.



Также стены здесь легко передвигаются и позволяют создать естественную вентиляцию / Фото Dezeen

Само здание просторнее других подобных сооружений, что дает и животным, и людям больше пространства внутри.

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