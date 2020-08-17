Архітектурна студія La Shed Architecture побудувала велику стайню для корів, в якій стіни зроблені з напівпрозорого полікарбонату. На думку власників, така ініціатива призведе до поліпшення якості життя тварин.

Корівник розташований неподалік міста Монреаль, що в канадській провінції Квебек, повідомляє Dezeen.

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Каркас будівлі, дах та одну зі стін тут виготовили з ялини. Проте фасад був побудований з двох шарів полікарбонатних листів – одного прозорого та одного напівпрозорого.



Стайню побудували поряд зі старою / Фото Dezeen

Архітектори вирішили використовувати напівпрозорий зовнішній вигляд для сараю для того, щоб природне світло підвищило добробут і продуктивність.



Тепер корови отримують більше природного світла та місця в стійлі / Фото Dezeen

Ці напівпрозорі фасади також дозволяють краще зрозуміти поведінку корів. За словами розробників, вдень стіни пропускають стільки природного світла, що виникає відчуття, ніби ви перебуваєте надворі, а вночі сарай загоряється як ліхтар.



Також стіни тут легко пересуваються та дозволяють створити природну вентиляцію / Фото Dezeen

Сама будівля є просторішою за інші подібні стайні, що дає і тваринам і людям більше простору всередині.

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