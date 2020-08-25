Цветной фасад: в Индии правительственное здание получило яркий кирпичный фасад: невероятные фото
В городе Одиши, что в Индии, местная архитектурная фирма разработала помещение для правительства штата. Его особенностью является кирпичный фасад – цветная облицовка отличается интересными узорами, которые придают зданию необычный внешний вид.
В комплексе расположены административные офисы для управления департаментом сельского хозяйства, пишет Dezeen.
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Элементы кирпичной кладки разрисованы по традиционным технологиям штата Одиши. Представленные цвета также являются традиционными для местных, а перфорация помогает охлаждать здание.
В общем помещение имеет 4 этажа / Фото Dezeen
Удачным дополнением к фронтальной стены является решетка вокруг двора и каменный пол с инкрустацией, которые обрамлены элементами посевного календаря Индии.
Решетка здесь является настоящим произведением искусства / Фото Dezeen
Цокольный этаж офисного здания на 600 работников является полуоткрытым пространством.
На территории также обустроили небольшой пруд / Фото Dezeen
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На крыше расположены городские фермы, где применяют лучшие сельскохозяйственные практики. К тому же из-за использования солнечных панелей и местных материалов в строительстве, здание имеет низкий углеродный след.
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