В місті Одіша, що в Індії, місцева архітектурна фірма розробила приміщення для уряду штату. Його особливістю є цегляний фасад – кольорове облицювання вирізняється цікавими візерунками, які надають будівлі незвичний зовнішній вигляд.

У комплексі розміщені адміністративні офіси для управління департаментом сільського господарства, пише Dezeen.

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Елементи цегляної кладки розфарбовані за традиційними технологіями штату Одіша. Представлені кольори також є традиційними для місцевих, а перфорація допомагає охолоджувати будівлю.



Загалом приміщення має 4 поверхи / Фото Dezeen

Вдалим доповненням до фронтальної стіни є грати навколо подвір'я та кам'яна підлога з інкрустацією, що обрамлені елементами посівного календаря Індії.



Грати тут є справжнім витвором мистецтва / Фото Dezeen

Цокольний поверх офісної будівлі на 600 працівників є напіввідкритим простором.



На території також облаштували невеликий ставок / Фото Dezeen

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На даху розташовані міські ферми, де застосовують кращі сільськогосподарські практики. До того ж через використання сонячних панелей та місцевих матеріалів у будівництві, будівля має низький вуглецевий слід.

Дивіться більше фото будівлі з Індії: